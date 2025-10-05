ガザ地区の戦闘終結に向けた和平案にイスラム組織ハマスが回答したことを受け、具体的な協議が始まる見込みです。【映像】ガザ地区の様子仲介国エジプトは、和平案の実現に向けた詳細な協議を6日にエジプトで実施すると発表しました。中東のメディアはアメリカのウィトコフ中東担当特使も参加すると伝えています。協議ではイスラエルがガザ地区からの撤退計画や釈放するパレスチナ人の名簿を示すとしています。一方、ハマ