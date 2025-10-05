鹿児島県警は5日、姶良市のコンビニエンスストアで4日午後10時14分ごろ、男が店員に刃物様のものを示して現金を奪って逃走した強盗事件が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。5日未明、犯人を確保したことを防犯メールで報告した。協力に感謝した。