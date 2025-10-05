船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージで３連勝を飾り、首位で決勝トーナメント進出。キャプテンのDF市原吏音は現地10月4日、オンラインでの取材に応じ、チームの現状について語った。誰が出ても高いパフォーマンスを発揮できている要因について市原は、チームの充実ぶりを口にした。「誰が出ても負ける気がしない。こないだ初めてベンチから見ましたけど、安心して