「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は３点を追う三回の第２打席で見逃し三振。一塁へ歩きかけたが球審のストライクコールに首を振りながらベンチへ戻った。先頭のロートベットが死球で出塁。左前腕にツーシームを受け、ベンチからロバーツ監督とトレーナーが出てくるなど、状態が危ぶまれたがプレーを続行。無死一塁で打席に入った大谷。初球の変化球