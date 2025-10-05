レンジャーズは4日（日本時間5日）、スキップ・シューメーカー氏（45）を新監督として迎えると発表した。4年契約で合意とAP通信が報じている。シューメーカー氏は今年1年間、レンジャーズでシニア・アドバイザー（上級顧問）を務めており、当初から大ベテランのブルース・ボウチー前監督の後継者と目されていた。シューメーカー氏はマーリンズを率いた2023年にナ・リーグ最優秀監督賞を受賞。その年、マーリンズは84勝78敗で