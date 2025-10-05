「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手がポストシーズンで初めて先発マウンドに上がり、二回に制球を乱して３失点を喫した。投球練習でスイーパーを引っかけて暴投となる珍しいシーンがあった大谷。それでもしっかりと修正し、ターナーをスイーパーで空振り三振。続くシュワバーには２球連続のフォーシームで追い込むと、カウント２−２から内角直球で差