プロレスリング・ノアは１１日に両国国技館で「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」を開催する。メインイベントはＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡへ秋の最強決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ」を初優勝した「Ｔ２０００Ｘ」チェアマンのマサ北宮が挑戦する。北宮は、８・３神戸サンボーホール大会で黒の軍団「Ｔ２０００Ｘ」へ電撃加入し「チェアマン」を名乗った。スポーツ報知は、デビュー１４年、ノア所属から１１年目で初の最