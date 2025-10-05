５日午前0時21分ごろ東北地方で震度4の地震があり、静岡県内でも震度1を観測しました。この地震による津波の心配はありません。静岡県で観測された震度は以下の通りです。◆震度1富士市、沼津市、富士宮市、御殿場市、伊豆の国市、伊豆市、東伊豆町、松崎町、西伊豆町震源地は福島県沖、震源の深さは50km地震の規模はM5.7と推定されます。