パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた和平計画を巡り、仲介国のエジプトは4日、イスラエルとイスラム組織ハマスが6日、エジプトで協議すると発表しました。6日に行われるイスラエルとハマスの協議では、アメリカのトランプ大統領によるガザ地区の和平計画をもとに、ハマスに拘束されている全ての人質の解放とパレスチナ人の捕虜との交換について詳細が話し合われるということです。アメリカメディアは、アメリカのウィトコフ