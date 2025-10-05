松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』の放送が、10月4日（土）よりスタートした。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。第1話では、千石と晴海が子どもの好き嫌いに悩まされる“子育てあるある”な展開に。そんななか、幼い子どもでも野菜を完食する魔法のレシピが登