[10.4 J1第33節 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]「タイトル争いに喰らいつくためにも、是が非でも勝利が必要な試合」とリカルド・ロドリゲス監督が位置づけた一戦。決勝点は指揮官の言葉を借りれば「我々があまり得意としていない」セットプレーから生まれた。前半41分、柏は右CKを獲得する。ショートコーナーを多用しているなかで、キッカーのDF杉岡大暉は左足をスイング、クロスを選択すると、ボールはファーサイドへ届く。フリーにな