[10.4 J1第33節 浦和 1-0 神戸 埼玉]キャラクター全開の90分間だった。浦和レッズの大卒ルーキーDF根本健太は4日の神戸戦で、DFダニーロ・ボザの出場停止に伴ってJ1リーグ初先発。立ち上がりから左足での縦パスやロングフィードで観客を沸かせると、公式登録184cmという上背以上に強い空中戦でも異彩を放ち、公式戦7試合ぶりの白星に大きく貢献した。チームが公式戦6試合勝利のないなかで巡ってきた初先発のチャンス。“代役”