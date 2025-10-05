セ・リーグは４日、レギュラーシーズンの全日程が終了し、個人タイトルが決まった。打撃部門は、佐藤輝（阪神）が本塁打と打点の２冠を達成し、初タイトルを手にした。小園（広島）は首位打者、最高出塁率を初めて獲得。岡林（中日）が３年ぶり２度目の最多安打、近本（阪神）は４年連続６度目の盗塁王に輝いた。近本は獲得回数でリーグ最多の柴田勲（巨人）に並んだ。投手部門は、１４勝で並んだ村上（阪神）、東（ＤｅＮＡ