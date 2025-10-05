ストレス社会に生きる現代人。忙しさに追われ、思うようにいかない毎日を送る中で、心身ともに疲弊している人も少なくないだろう。疲れる日々が続き、「何もかもぶっ壊したい！」と感じる瞬間もあるはずだ。そんなあなたの代わりに、“スカッと”現実を打破してくれるのが“最強おじさん”である。今回は、“何者でもない男”のブチギレを描きスマッシュヒットした『Mr.ノーバディ』の続編『Mr.ノーバディ2』の公開決定を記念し