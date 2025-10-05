◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、３点を追う３回無死一塁の２打席目は、フルカウントから低めのシンカーを見送って一塁に歩きかけたが、ストライク判定で見逃し三振に倒れた。フィリーズの