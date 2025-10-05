「お出かけでの防災対策（2025年4月27日配信）」で、「ショッピング・ちょっとしたお出かけで持っていると良いもの」を紹介しました。あれから5カ月、全国で事故や災害による列車の運休、飛行機の行先変更による予想もしない空港への着陸→空港で一泊、連休に伴う渋滞などがありました。そこで、改めて「通勤、通学、ショッピング」などのバッグに入れておく「持ち歩き防災グッズ」について考えます。防災グッズは、日常的に使って