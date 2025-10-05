女優の森七菜（24）が4日、自身のインスタグラムを更新。「お姉ちゃん」人気女優の姿を投稿し、反響を呼んでいる。「お姉ちゃん。いつも海まで送ってくれる」と海辺で車の運転席に座る、女優の宮崎あおいの姿を投稿。「お姉ちゃんの髪が風で靡いてきらきらするのを見てるのが好きだった」とも記した。2人は10日公開の映画「秒速5センチメートル」で共演している。この投稿に「ちょっと空気感似てる」「綺麗で素敵で心がほ