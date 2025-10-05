「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）割れんばかりの大歓声を背に受けて、力強く素振りを２回繰り返した。誰もが待ちわびた「代打・松山」の登場。ようやく訪れた今季初打席に「正直、緊張していた。併殺を打ったらどうしようと思って。見事３球目に併殺になってしまい、少し申し訳なかった」と広島・松山竜平外野手は率直な思いを明かした。広島での最終打席は２点を追う九回無死一塁。「最後に、いいところを