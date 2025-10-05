アメリカのトランプ大統領は4日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた和平計画を巡り、「イスラエルは初期の撤退ラインに同意した。イスラム組織ハマスが確認すれば停戦は即座に発効する」と投稿しました。トランプ大統領は、自身のSNSに「初期の撤退と人質解放」と題したガザ地区の地図を示し、「交渉の結果、イスラエルは最初の撤退ラインに同意した。この内容はすでにハマスに共有されている」と投稿しました。さらに「ハ