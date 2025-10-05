SNSの総フォロワー数330万人を突破し、今、日本で一番話題となっている三つ子、佐藤三兄弟。【写真を見る】【佐藤三兄弟】シンクロアクロバット撮影の裏側に密着さらに三つ子不思議エピソードも長男・綾人さん、次男・颯人さん、三男・嘉人さんの一卵性三つ子が披露する華麗なシンクロアクロバットが多くの人々を魅了しています。今回、彼らがSNS用の動画を撮影する現場に密着し、バズる動画が生まれる舞台裏を追いました。