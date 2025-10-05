「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）節目の快音は来季への光になる。大卒新人の広島・渡辺悠斗内野手がプロ２試合目の先発出場で初安打初打点。「チャンスをいただいて、打てたのでうれしかった。もっと早く打ちたかったけど、打てて良かったです」と声を弾ませた。３点を追う四回だ。２死一、三塁で下川のスライダーにうまくバットを合わせ、左前適時打。差し込まれて二ゴロだった二回の凡退を踏まえ「タイミ