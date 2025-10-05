バイエルン・ミュンヘン戦で競り合うEフランクフルトの堂安（手前）＝フランクフルト（共同）【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで4日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律はホームのバイエルン・ミュンヘン戦にフル出場した。試合は0―3で完敗した。菅原由勢のブレーメンは本拠地で藤田譲瑠チマのザンクトパウリに1―0で勝った。菅原、藤田ともにフル出場。