「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）グラウンド全体が、かすんで見えた。広島・上本崇司内野手は代打で打席に入る前から目を真っ赤にしていた。「ネクストに立つと、いろんなことがよみがえってきて。我慢したんですけど、ダメでした。もう野球ができないんだって思うと…」。現役最終打席に涙があふれ出た。１日に戦力外通告を受けて、現役引退を表明。この日が最後の花道だった。現在もリハビリに身を置く中