BLACKPINKのリサが、再び衝撃的なファッションで世界中のファンの視線を釘付けにした。【写真】リサ、日本で“大胆見せパン”ファッションリサは10月2日、自身のインスタグラムを更新し、ハートの絵文字とともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のイベントに参加したリサの姿が収められており、ブラックのシースルードレスを完璧に着こなしている。スパンコ