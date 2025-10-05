「2台持ちなんて羨ましい！」との声も！モデルでタレントのダレノガレ明美さんが自身の公式X（旧ツイッター）を2025年8月8日に更新。新たな愛車としてホンダ「REBEL（レブル） 500」を迎え入れたことを報告しました。これに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。意外な愛車に驚きの声も!?［画像は映画のトークイベントに登壇したダレノガレ明美さん（2020年12月撮影）／Photo：時事通信フォト］超カッコいい！ 「ダレノ