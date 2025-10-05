◆米大リーグ・地区シリーズ第１戦ブルージェイズ１０―１ヤンキース（４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ―ヤンキースの地区シリーズ第１戦が４日（日本時間５日）、ブルージェイズの本拠でスタート。ブルージェイズが１回にゲレロ、２回もカークのソロ本塁打で先制。７回にはルークスの２点二塁打などで４点、８回にはカークの２本目の本塁打などで４点を追加し先勝した。ヤンキース