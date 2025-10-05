【スナック千代子へいらっしゃい#126 筋トレの目的】 SNSで中村アンやROLAなどのインフルエンサーが筋トレに励む様子に触発され、「#筋トレ女子」などのハッシュタグがついた筋トレ動画・画像がSNSに増えはじめたのがいまから5年ほど前。いまや筋トレはブームから生活習慣の一部として多くの人に定着しつつあります。筋トレは何歳からはじめても効果があると言われており、厚生労働省の資料（「健康づくりのための身体活動・運動