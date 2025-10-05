私（カナ）は夫のマサトと3人の子どもたち、ユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）との5人家族です。賑やかで幸せな日常を送りながら、夫と結婚できて本当に良かったと思っていました。そんなある日、義母に大病が見つかります。そして病状の説明のためにわが家にやってきた義両親から、驚くべきことを告げられました。なんと一人っ子だと思っていた夫には、20年以上引きこもっているお兄さんがいたのです。突然のことに理解