父は山が非常に好きで、姉と私もかなりキャンプや登山に連れていかれました。面白いことに、当時の山での出来事は、食べ物と絡めて覚えています。父はキャンプでは必ず飯ごう炊飯をしました。私たちも小さな頃からリュックサックの中に自分のお菓子を入れて登りましたしちょっと大きくなってからは食料も持ちました。ある時、姉が失態をおかしました。キャベツを持って行く当番だったのに、忘れたんです。そのキャンプに母は