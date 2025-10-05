遅い秋の到来で「蚊」の活動に異変が起きています。 神社の敷地内で網を振るこちらの男性は、衛生昆虫学が専門の九州大学、藤田龍介准教授です。■九州大学農学部 衛生昆虫学・藤田龍介 准教授「これが採ってる蚊ですね。」■小川ひとみアナウンサー「結構いますね。」7年前から蚊の採取調査を続けていて、4月後半から12月上旬までの蚊の活動状況を調べています。 蚊が活発に活動するのは夏のイメージがあります