◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦の試合開始直前に中継局ＴＮＴのインタビューにグラウンド上で応じた。同監督は先発する大谷について「今夜は６回、できれば７回まで投げさせたいと思っている。１００球前後までいけ