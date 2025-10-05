全日本プロレスは５日までに１０月１１日に埼玉・行田グリーンアリーナで行う「旗揚げ記念シリーズ２０２５」の全対戦カードを発表した。セミファイナルで世界ジュニア王者・青柳亮生が井上凌と２度目の防衛戦を行う。両者は３日に東京・湯島の全日本事務所で会見。３度目の世界ジュニア挑戦となる井上は「ここでチャンスをモノにします」と決意。王者の青柳亮は「勝ちは間違いないことが大前提で」とし、今回の防衛センが「初