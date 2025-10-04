エドワーズ症候群は、出生児に起こる染色体異常症の1つとされています。出生時の染色体異常症の中ではダウン症候群に次いで多い疾患です。 染色体異常症は、どの染色体が異常な数であるかによって症状が異なります。では、エドワーズ症候群は他の染色体異常症と何が違うのでしょうか？ ここではエドワーズ症候群の症状・特徴・原因をご紹介します。 ※この記事はメディカルドックにて『「エドワーズ症