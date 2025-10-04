ワセリンはニキビの原因「アクネ菌」への殺菌作用はありませんが、増殖を抑える効果が期待できるようです。ワセリンの正しい効果について、薬剤師の玉井さんに解説してもらいました。 監修薬剤師：玉井 大輔（薬剤師） 地域における公衆衛生の拠点として、旅行や医療に関するコンサルタントを主業とした法人を設立し、運営。新卒入社した外資系製薬企業では、MR（メディカル・レプレゼンタティブ）として全社で営業成績が1位