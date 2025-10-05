中国メディアの快科技によると、米フォード・モーターのジム・ファーリー最高経営責任者（CEO）はこのほど、ポッドキャスト番組で、電気自動車（EV）業界の競争において中国は「700ポンドのゴリラ」と称するに足ると語った。ファーリー氏は「中国勢の現状を見ると、テスラやゼネラルモーターズ、フォードとの真の競争は見られない」とし、「中国は世界のEV市場を完全に支配しており、その勢いは中国以外でもますます強まっている」