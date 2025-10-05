ソフトバンクの有原が今季最終試合となるロッテ戦に先発する。勝てば14勝目で日本ハムの伊藤と並び最多勝のタイトルが確定する。実はこの2人、昨年もともに14勝を挙げ最多勝を獲得。過去、複数の投手が最多勝を分け合ったのは30度（3人5度、2人25度）ある。うち、2年連続は88、89年セ、97、98年、10、11年パとあり、今季もなら4度目。また、2年連続に限らず、同じ投手同士で分け合うとプロ野球初のケースになる。有原は日