「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手」でポストシーズン初めて投打同時出場。初回の第１打席は３球三振に倒れた。左腕・サンチェスと対した大谷。初球のツーシームに空振りすると敵地は大歓声に包まれた。ブーイングもわき起こる中、２球目のチェンジアップも空振りして追い込まれてしまった。スタンドで赤いタオルが振り回される中、３