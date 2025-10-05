シュワーバーと対戦は右飛【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でフィリーズと地区シリーズ第1戦に「1番・投手兼指名打者」で出場した。初回1死ではレギュラーシーズンで本塁打王を争ったカイル・シュワーバー外野手と対戦。右飛に仕留めたが、特大飛球に苦笑いを浮かべた。56本塁打を放ったライバルと対戦。2ストライク2ボールから内角に投