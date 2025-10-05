プレゼントが届いてワクワクするのは、人間も猫ちゃん・ワンちゃんも一緒。猫ちゃん・ワンちゃんのウッキウキな姿が可愛らしいと、SNSで大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で3.6万再生を突破し、「仲良く並んで待ってるの可愛い～」「3人の後頭部が可愛い過ぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：配達の車がやって来ると、犬と猫が窓辺に集まって…】 配達員さんをみんなで