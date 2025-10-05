ふだんはイタリア食堂だが、1～2カ月に1回、ラーメン店に早変わり。その名も「イタリア食堂の間借りラーメン屋」。大阪市都島区のイタリア食堂「イル セルペンテ」、今年4月から不定期に間借り営業している。 【写真】イタリア食堂の間借りラーメン屋の西嶋晋さん味付き替え玉も絶品過ぎる！ 店主は、6年間有名ラーメン店で修行し、店長まで務めた西嶋晋さん。一昨年から、間借り先のイタリ