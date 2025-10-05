J1の昇格をかけた争いが激しさを増しているJ2リーグ第32節が10月4日に各地で行われた。V・ファーレン長崎が上位対決を制して勝ち点を59に伸ばし、暫定ながら首位に立った。長崎はジェフユナイテッド千葉にアウェーで2-0で勝利。勝ち点を59まで伸ばし、水戸ホーリーホックを暫定ながら、1差で上回り首位に浮上。一方の千葉は敗れて勝ち点55で3位にとどまった。ベガルタ仙台はRB大宮アルディージャに1-2で敗れ、勝ち点54で4位。