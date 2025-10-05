元柏FW升掛友護がブラジルで躍動ブラジル3部ブルメナウECに所属するFW升掛友護は現地9月29日のリーグ戦で、新天地デビューを飾ったなか、PK奪取など持ち味を発揮した。異国でプレーする日本人FWに「重戦車やん」「ガチムチで活躍してる」と反響を呼んでいる。22歳の升掛は中学年代から柏レイソルの下部組織に在籍し、2022年よりトップチームに昇格した。1年目はリーグ戦10試合に出場するも、2年目は出場機会を求めて夏に愛媛FC