◆秋季高校野球静岡県大会▽３位決定戦常葉大菊川１０―１浜松日体＝７回コールド＝（４日・草薙球場）３位決定戦は、常葉大菊川が浜松日体を１０―１の７回コールドで下し、来年のセンバツ出場へつながる東海大会（７日抽選会・１８日愛知で開幕）の最後の出場権をつかんだ。２年連続のセンバツ出場を目指す常葉大菊川がラスト東海切符をつかんだ。先発した１８２センチ左腕・佐藤大介投手（２年）は２回に３者連続空振り