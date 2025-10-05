スパイスなどにつけ込みじっくりと焼き上げた「ジャークチキン」。提供する店舗も増え、じわじわと人気が広がっているワケとは？ 【写真を見る】「香りも味も半端ない」ジャマイカ料理の「ジャークチキン」なぜ人気？【THE TIME,】 ジャマイカ発祥「ジャークチキン」ジョージアの「シュクメルリ」にタイの「マッサマンカレー」など世界各国の郷土料理を定期的に販売し“松屋外交”を展開している牛丼チェーンの『松屋』