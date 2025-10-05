アメリカのトランプ大統領は、自身が提案したガザ地区での停戦や人質解放に向けた和平計画に関連し、SNSに「イスラエルは軍が最初に撤退するラインに同意した」と投稿しました。その上で、「ハマスが承認すれば、停戦は即時発効し、人質・捕虜交換が開始される」と明らかにしました。