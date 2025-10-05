日本のアニメキャラクターが無断利用され著作権を巡る懸念が相次いでいたアプリについて、アメリカのオープンAIは3日、著作権者がより細かく管理できるようにサービスを修正する方針を発表しました。動画生成AIのSNSアプリ「Sora」は、文章で指示を入力すると10秒ほどの動画を自動で作成できる新たなアプリです。9月末にアプリが公開された後、「ドラゴンボール」や「ポケットモンスター」「鬼滅の刃」など、日本の人気キャラクタ