俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第38回「地本問屋仲間事之始」が、10月5日に放送される。【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開前回は、春町（岡山天音）が自害し、喜三二（尾美としのり）が去り、政演（古川雄大）も執筆を躊躇する。その頃、歌麿（染谷将太）は栃木の商人から肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ（藤間爽子）に報