23年2月に、同年のNHK連続テレビ小説「ブギウギ」の出演と併せて俳優デビューを発表して2年…黒崎煌代（23）の季節がやってきた。今年、出演した4本の映画が公開。しかも、うち3本が今月に3週連続で公開となる。中でも10日公開の初主演映画「見はらし世代」は、カンヌ映画祭の独立部門・監督週間に出品された。長編初監督作で、同部門に日本人最年少26歳で出品を果たした友人の団塚唯我監督（27）と、映画の大海にこぎ出した現在地