「国慶節」が始まる10月1日はいわゆる“建国記念日”で、1949年に「新中国」が成立した日を祝う。写真は10月1日に開かれた横浜華僑総会の国慶節イベント（写真：取材協力者提供）【画像】30代の「中国人カップル」が大絶賛した石川県の温泉旅館。「本物の日本のおもてなしを体験した」と語る10月1日、中国の大型連休である「国慶節」が始まった。海外旅行先で人気1位なのは日本のようで、多くの中国人観光客が訪日する様子が、さま