ビーチサッカー日本代表とポルトガル代表との親善試合が行われ、日本はアクロバティックなゴールで見せ場をつくった。日本は5月に開催されたFIFAビーチサッカーワールドカップセーシェル2025の準々決勝でもポルトガルと対戦。日本はその試合では6-7で敗戦し、リベンジが期待された。試合には、初招集となった元日本代表MF森岡亮太もプレイ。森岡は昨年限りで現役引退していたが、ビーチサッカーに転向し、ドーサルM.FC/アシヤへ加